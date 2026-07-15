الكويت في 15 يوليو / وام / اعترضت القوات المسلحة الكويتية وتعاملت مع أربعة صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية، إثر رصدها داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن هذا العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف منشآت حيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية، وذلك وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان في تصريح صحفي.

وأكد العقيد الركن سعود العطوان استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يضمن تعزيز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

-خلا-