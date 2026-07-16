"موانئ أبوظبي" شريكاً لوجستياً لفريق أبوظبي للزوارق السريعة ببطولة العالم للفورمولا 1

أبوظبي في 16 يوليو/ وام/ وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية شراكة لوجستية مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تصبح بموجبها الشريك اللوجستي الرسمي لفريق أبوظبي للزوارق السريعة – فورمولا 1، خلال مشاركاته في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة 2026.

تهدف الاتفاقية التي وقعها سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، وثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة إلى دعم العمليات اللوجستية من خلال توظيف خبرات مجموعة موانئ أبوظبي وإمكاناتها في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يضمن نقل الزوارق والمعدات الفنية وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز جاهزية الفريق لخوض مختلف الاستحقاقات الرياضية.

وقال سلطان الغيثي، إن الشراكة تجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم المبادرات الوطنية لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي وريادتها على الساحة العالمية، والتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية وفريق أبوظبي، وتسخير خبراتهم اللوجستية لدعم فريق يجسد قيم الطموح والتميز والابتكار والاحترافية التي تتميز بها الإمارة معربا عن أمله بالإسهام في موسم ناجح للفريق خلال بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة 2026.

بدوره أكد ثاني القمزي، أن الاتفاقية إضافة مهمة لمسيرة فريق أبوظبي، مع مجموعة موانئ أبوظبي برؤية مشتركة تقوم على التميز وتعزيز حضور أبوظبي في أبرز المحافل الدولية موضحا أن الدعم اللوجستي من شريك عالمي بخبرة مجموعة موانئ أبوظبي عامل مهم في تعزيز جاهزية الفريق وتمكينه من مواصلة المنافسة على أعلى المستويات.