دبي في 16 يوليو/وام/ يواصل نادي الإمارات العلمي تنفيذ برنامجه الصيفي بمشاركة أكثر من 330 طالبًا وطالبة ضمن مبادرة علمية متكاملة تهدف إلى تنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار وإعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل ويسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في اقتصاد المعرفة وذلك من خلال برامج تدريبية تطبيقية تجمع بين المعرفة النظرية والتجارب العملية.

يقدم البرنامج هذا العام عشرة مجالات علمية وإبداعية تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والكهرباء والإلكترونيات والطباعة ثلاثية الأبعاد والكيمياء العامة والاستدامة والروبوتات والنجارة والفنون التشكيلية والعالم الصغير بإشراف نخبة من المختصين وفق منهجية تدريبية تعتمد على التعلم بالممارسة وتنفيذ المشاريع والعمل الجماعي وتنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.

وأكد بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم خلال جولة له بفعاليات البرنامج أن الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن وأن توفير بيئات تعليمية محفزة على الإبداع والبحث العلمي يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجالات العلمية والتكنولوجية.

من جانبه أوضح نادي الإمارات العلمي أن البرنامج الصيفي يأتي ضمن استراتيجيته نشر الثقافة العلمية واكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم عبر برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تطبيقية ومشاريع ابتكارية تسهم في إعداد جيل من العلماء والمبتكرين القادرين على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.