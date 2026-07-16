ألماتي في 16 يوليو/وام/ واصل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، تألقه في النسخة الثالثة من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب والناشئين، في صالة «ألماتي أرينا» بمدينة ألماتي الكازاخستانية، بعدما عزز رصيده بإحراز 13 ميدالية جديدة في منافسات فئة تحت 21 عاماً، بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، ليؤكد حضوره القوي على الساحة القارية واستمرار تفوقه عبر مختلف الفئات العمرية.

أحرز الميداليات الذهبية كل من دانا البريكي في وزن تحت 45 كجم، والعنود الحربي في وزن تحت 48 كجم، وعائشة الجنيبي في وزن تحت 63 كجم، وعبدالرحمن النجار في وزن فوق 94 كجم، وعبيد الكتبي في وزن تحت 56 كجم، وعبدالرحمن عبدالحق في وزن تحت 62 كجم، وأحمد أنديز في وزن تحت 69 كجم، وعبدالعزيز العقيدي في وزن تحت 77 كجم.

ونالت مريم العلي فضية وزن تحت 45 كجم، وعبدالرحمن سيدنا فضية وزن تحت 56 كجم، فيما أحرزت ميرا الحوسني برونزية وزن تحت 48 كجم، وفيصل الواحدي برونزية وزن تحت 69 كجم، وذياب الجنيبي برونزية وزن تحت 94 كجم.

جاءت نتائج المنتخب ثمرة أداء فني متميز اتسم بالانضباط التكتيكي والجاهزية الذهنية بعدما نجح اللاعبون واللاعبات في التعامل بكفاءة مع مختلف أساليب المنافسين، وإدارة مجريات النزالات بوعي وثقة، مع تحقيق التوازن بين المبادرة الهجومية والمحافظة على الأفضلية، واتخاذ القرارات المناسبة في اللحظات الحاسمة.

ورفعت نتائج منافسات تحت 21 عاماً الحصيلة الإجمالية لمنتخب الإمارات في البطولة إلى 40 ميدالية، بواقع 15 ذهبية و9 فضيات و16 برونزية، بعدما سبق له حصد 27 ميدالية في منافسات فئتي تحت 16 و18 عاماً.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النتائج التي حققها المنتخب في منافسات تحت 21 عاماً تعكس جودة برامج الإعداد التي يعتمدها الاتحاد، وتؤكد قدرة اللاعبين على توظيف خبراتهم الفنية والذهنية في مواجهة نخبة من أبرز لاعبي القارة.

وقال: "تمثل هذه الفئة محطة مهمة للاعبين، إذ تتسع خلالها مسؤولياتهم داخل النزال، ويصبح اللاعب مطالباً بقراءة المنافس، وإدارة طاقته، واتخاذ القرار المناسب تحت الضغط وأظهر لاعبونا مستوى متقدماً من النضج الفني والذهني، إلى جانب حرصهم على مواصلة التطور استعداداً للانتقال إلى فئة الكبار بأفضل جاهزية".

وأضاف:"نعمل وفق منظومة متكاملة تضمن التطور المتدرج للاعبين من المراحل السنية إلى مستويات النخبة، وتشكل البطولات القارية محطة أساسية لتقييم الأداء وقياس مستوى التقدم وتحديد الجوانب التي تتطلب مزيداً من التطوير.. وسنخضع هذه المشاركة لتحليل فني شامل للاستفادة من مخرجاتها في إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة."

من جانبه، أكد صامويل أراوجو، مدرب المنتخب، أن الجهاز الفني وضع تصوراً خاصاً لكل مواجهة بما يتناسب مع خصائص المنافسين وسيناريوهات النزالات، مع منح اللاعبين مساحة لاتخاذ القرار وفق متغيرات المنافسة.

وأوضح أن قدرة اللاعبين على تنفيذ التحولات الفنية والمحافظة على توازن الأداء في اللحظات الفاصلة أسهمت بصورة مباشرة في بلوغ الأدوار النهائية وتحقيق هذا الحصاد، مشيراً إلى أن المكاسب الفنية التي خرج بها المنتخب لا تقل أهمية عن عدد الميداليات، لما توفره من مؤشرات تسهم في تطوير برامج الإعداد الفردية ورفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وقال عبيد الكتبي، المتوج بالميدالية الذهبية لوزن تحت 56 كجم: "تعاملت مع كل نزال بوصفه سلسلة من القرارات التي تتطلب الهدوء والدقة، ولم أسمح لضغط النتيجة أو الوقت بأن يؤثر في الخطة التي أعددناها.. تمنحني هذه الميدالية دافعاً كبيراً لمواصلة العمل وتحمل مسؤولية أكبر خلال المرحلة المقبلة".

من جانبها، أكدت دانا البريكي، المتوجة بالميدالية الذهبية لوزن تحت 45 كجم، أن الفوز جاء ثمرة إعداد طويل والتزام يومي في التدريبات والمعسكرات، وقالت: «دخلت البطولة بأهداف واضحة، وكان التحدي الأكبر الحفاظ على التركيز وإيجاد الحلول المناسبة في كل مرحلة من مراحل النزال.. أهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات، وأتطلع إلى مواصلة تمثيلها بأفضل صورة في الاستحقاقات المقبلة".