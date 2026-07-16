دبي في 16 يوليو/وام/ كرمت بلدية دبي الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة "أجمل حديقة منزلية مستدامة في دبي" وذلك تقديراً لتميزهم في تبني أفضل الممارسات الزراعية المستدامة وتقديم نماذج مبتكرة للحدائق المنزلية التي تجمع بين الجمال والكفاءة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وتتكامل مستهدفات المسابقة مع جهود البلدية الهادفة إلى إشراك المجتمعات المحلية في تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 ورؤية دبي نحو مدينة أكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.

وشهدت المسابقة التي نظمتها بلدية دبي مشاركة أكثر من 100 حديقة منزلية من مختلف مناطق الإمارة تأهل منها 18 منزلاً إلى مرحلة التقييم الميداني قبل اختيار 10 فائزين من المواطنين والمقيمين في مشهد يعكس اتساع ثقافة الزراعة المستدامة وتجميل المدينة وارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وقال محمد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي إن مسابقة "أجمل حديقة منزلية مستدامة في دبي"

التي تم تكريم أصحاب المراكز العشرة الأولى بها تمثل نموذجا للشراكة الفاعلة بين البلدية والمجتمع في تحقيق مستهدفات الاستدامة وأن ترسيخ الثقافة البيئية يبدأ من الممارسات اليومية داخل المنازل وأن الحدائق المنزلية تشكل رافداً مهماً لتعزيز التنوع الحيوي وزيادة الرقعة الخضراء والارتقاء بجودة الحياة".

وأضاف العوضي أن استمرار الإقبال على المشاركة في المسابقة يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة البيئية ودور الحدائق المنزلية في دعم الأمن البيئي وتعزيز الهوية الجمالية للإمارة.

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 300 ألف درهم وفازت نفيسة الفلاسي بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم بعد أن تميزت حديقتها بتنوع كبير ومدروس في الأصناف النباتية الملائمة للمناخ المحلي والحالة الصحية المتميزة للنباتات بما يعكس مستوى عالياً من الاهتمام والصيانة الدورية.

وحصلت مريم النعيمي على المركز الثاني وجائزة بقيمة 70 ألف درهم وتميزت حديقتها بالتكامل والانسجام في أساليب التصميم والتنفيذ والإدارة والكفاءة العالية في إنتاج الكومبوست المنزلي بصورة منظمة ومتقنة إلى جانب المستوى المتقدم في صحة النباتات والعناية المستمرة بها.

وحل جمال المطري في المركز الثالث بجائزة قدرها 40 ألف درهم وتميزت حديقته بالتنوع الكبير في الأشجار والشجيرات والنباتات إلى جانب الحالة الصحية الممتازة للنباتات ومستوى العناية والصيانة الواضح في مختلف أرجاء الحديقة.

كما منح أصحاب المراكز الخمسة الأولى وسام "أجمل حديقة منزلية مستدامة" تقديراً لتميزهم في تطبيق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة وإبداعهم في تصميم الحدائق المنزلية.

وخضعت المشاركات لعملية تقييم متكاملة من قبل نخبة من الخبراء والأخصائيين والمهندسين المختصين في مجال الزراعة والاستدامة وتجميل المدن.