دبي في 17 يوليو/ وام / قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الثامن عشر من يوليو يحمل رمزية وطنية عميقة، تذكرنا بالخطوات التأسيسية الأولى التي قادها الآباء المؤسسون لصياغة مستقبل دولة الإمارات من خلال ميثاق الدستور ووثيقة الاتحاد التاريخية عام 1971.

وأضاف أن الأهمية الإستراتيجية لهذا اليوم تكمن في كونه شكل نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات متكاملة وقادرة على دفع عجلة التنمية، وتوفير بيئة عمل محفزة تحقق الازدهار والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن المبادئ الوطنية التي أرساها عهد الاتحاد تشكل دافعاً أساسياً لالتزامنا المستمر بتطوير السياسات المالية التي تدعم التنافسية العالمية لدولتنا، وفي هذا السياق، تركز فرق العمل في وزارة المالية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وضمان مرونة الأداء المالي، بما يتيح مواكبة المتغيرات المالية والاقتصادية العالمية، وفي هذه المناسبة الوطنية، نتطلع بثقة نحو المستقبل مسترشدين برؤية قيادتنا الحكيمة، ومؤكدين حرصنا على مواصلة التميز في تنفيذ المشاريع والسياسات المالية التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً مالياً رائداً ومستداماً على المستويين الإقليمي والعالمي.