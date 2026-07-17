رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: يوم عهد الاتحاد يجسد الإرث الوطني ويعزز ريادة الإمارات في صحة الإنسان

أبوظبي في 17 يوليو / وام / أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، أن "يوم عهد الاتحاد" يجسد الرؤية الملهمة، والإرادة الصادقة، وروح الوحدة التي أرست دعائم دولة الإمارات، ويذكر بمسؤولية مواصلة البناء على هذا الإرث، بما يسهم في صناعة مستقبل مزدهر يتيح لكل فرد فرص النمو وتحقيق الإنجازات.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة "يوم عهد الاتحاد"، إن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، تواصل تحويل طموحاتها إلى إنجازات ملموسة، وبناء وطن يحظى بمكانة عالمية بفضل مرونته، وريادته في الابتكار، والتزامه الراسخ بالارتقاء بجودة الحياة.

وأضاف أن دائرة الصحة في أبوظبي تؤمن بأن صحة الإنسان هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، والأساس لبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً ونجاحاً، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل، من خلال الكفاءات الوطنية، والبحث العلمي، والشراكات النوعية، تطوير منظومة صحية تُعد من الأكثر ذكاءً على مستوى العالم، تركز على الوقاية والاستباقية بقدر تركيزها على العلاج، بما يمكّن أفراد المجتمع من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وجودة.

وأكد أن مسيرة الاتحاد ماضية بثبات، تستمد قوتها من أبناء الوطن الذين يسهمون كل يوم في صناعة تقدمه وإنجازاته، مشدداً على مواصلة البناء على الإرث الراسخ الذي أرساه الآباء المؤسسون، بما يعزز مكانة دولة الإمارات، ويسهم في بناء مستقبل صحي أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.