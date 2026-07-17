أبوظبي في 17 يوليو/ وام / قالت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك" إننا في يوم عهد الاتحاد، نجدد اعتزازنا بوطنٍ تأسس على قيم الوحدة، ورسم الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ملامح مسيرته المباركة ورؤيته الراسخة.

وأضافت أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطةً نستحضر فيها قيم الاتحاد والولاء والانتماء، ونجدد التزامنا بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت: نستحضر في سندك بهذه المناسبة الوطنية مسؤوليتنا في الإسهام بدعم مسيرة الدولة، من خلال ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات المالية والتأمينية، بما يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، كما نجدد عهدنا بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ ثقافة التلاحم والتعاون مع شركائنا، إيماناً بأن الحفاظ على إرث الاتحاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن أبناء الإمارات سيواصلون حمل رايته بكل فخر وثقة نحو آفاق أرحب من التميز والريادة.