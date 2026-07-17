ألماتي في 17 يوليو/ وام / استهل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة "مبادلة للاستثمار"، حملة الدفاع عن لقبه في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو للرجال، بتحقيق 9 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة، خلال اليوم الافتتاحي للبطولة المقامة في صالة ألماتي أرينا بمدينة ألماتي الكازاخستانية، وتستمر حتى 19 يوليو الحالي.

وعكست النتائج القوية التي حققها المنتخب منذ اليوم الأول جاهزية لاعبيه للمنافسة على صدارة الترتيب العام، بعدما فرضوا حضورهم في مختلف الأوزان وبلغوا الأدوار النهائية أمام نخبة من أبرز لاعبي القارة، ليؤكدوا استمرار مكانة الإمارات كإحدى أبرز القوى الآسيوية في رياضة الجوجيتسو.

وأحرز عمر السويدي الميدالية الذهبية في وزن تحت 56 كجم، وخالد الشحي ذهبية وزن تحت 62 كجم، وراشد الهيمني ذهبية وزن فوق 94 كجم، فيما نال راشد الشحي فضية وزن تحت 56 كجم، وعمر الفضلي فضية وزن تحت 69 كجم، ومهدي العولقي فضية وزن تحت 77 كجم، وعمار الحوسني فضية وزن تحت 94 كجم، وهزاع فرحان فضية وزن فوق 94 كجم، بينما توج سعيد الكبيسي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 85 كجم.

وتكتسب مشاركة منتخب الكبار أهمية خاصة، باعتبارها تمثل أعلى مستويات التنافس القاري، وتشكل المحطة الأبرز لاختبار مخرجات منظومة إعداد اللاعبين في مواجهة أفضل منتخبات آسيا.

ويخوض المنتخب البطولة بصفته حامل لقب النسخة التاسعة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، معتمداً على تشكيلة تضم نخبة من أصحاب الخبرة والإنجازات على الساحة الدولية.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، أن الدعم الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة أسهم في بناء منظومة متكاملة لإعداد اللاعبين، تبدأ من الفئات العمرية وتصل بأفضل العناصر إلى المنتخب الأول.

وقال إن منتخب الكبار يمثل المحصلة الأهم لهذا المسار، إذ تجمع منافساته نخبة لاعبي القارة، وتضع الخبرة والجاهزية والقدرة على الحسم تحت الاختبار المباشر، مشيراً إلى أن دخول المنتخب البطولة بصفته حامل اللقب يرفع سقف التحديات ويجعل كل نزال مؤثراً في سباق الترتيب العام.

وقال ياسر محمد القبيسي، رئيس قسم المنتخبات الوطنية بالاتحاد، إن الجهاز الفني أعد اللاعبين وفق مستويات جاهزيتهم ومتطلبات كل وزن، مع وضع سيناريوهات متنوعة للتعامل مع اختلاف أساليب المنافسين.

وأضاف أن الفوارق في منافسات الكبار أصبحت محدودة، ما يجعل حسن اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة عاملاً رئيسياً في حسم النزالات، موضحاً أن الجهاز الفني ركز خلال فترة الإعداد على التحكم في إيقاع النزال، وجودة الانتقال بين الوضعيات، وإدارة النتيجة والزمن، والقدرة على تعديل الخطة أثناء المواجهة.

وقال عمر السويدي، المتوج بذهبية وزن تحت 56 كجم: “دخلت البطولة بثقة كبيرة اكتسبتها من فترة الإعداد، وحرصت على ترجمتها إلى قرارات صحيحة فوق البساط. حافظت على هدوئي في أصعب اللحظات، ولم أتسرع في حسم النزالات. أهدي هذه الذهبية إلى الإمارات، وأعتبرها حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة”.

واقتصر برنامج اليوم الافتتاحي على منافسات الرجال في جميع الأوزان، فيما تتواصل منافسات النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو غداً بنزالات السيدات.