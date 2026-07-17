الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكد سالم سعيد المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول أن "يوم عهد الاتحاد" يمثل مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها البدايات المباركة لمسيرة دولة الإمارات حين اجتمعت إرادة الآباء المؤسسين على بناء وطن واحد قائم على الوحدة والولاء والعمل المخلص من أجل الإنسان والمستقبل.

وقال المدفع بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" إن هذه الذكرى تجسد عمق العهد الذي جمع القيادة والشعب منذ تأسيس الدولة ورسخ نهجاً وطنياً قائماً على التخطيط والعمل والإنجاز حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والازدهار.

وأضاف أن ما تحقق من مكتسبات تنموية واقتصادية يعكس قوة الاتحاد ورؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، مؤكداً أن الشارقة لإدارة الأصول تواصل دورها في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتنمية القطاعات الحيوية وخلق قيمة مستدامة للمجتمع مؤكدا أن "يوم عهد الاتحاد" يجدد في نفوس أبناء الإمارات معاني الانتماء والمسؤولية ويحفز الجميع على مواصلة العمل بإخلاص للحفاظ على مكتسبات الوطن والبناء عليها نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.