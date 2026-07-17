الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة نستحضر من خلالها الإرادة التاريخية للآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام الذين وضعوا أسس دولة وحدوية حديثة جعلت من الإنسان محور التنمية ومن الوحدة مصدر القوة والريادة.

وقال إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل ترسيخ نهج الاتحاد عبر مسيرة تنموية متجددة عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار وصناعة الفرص، مشيراً إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يجسد نجاح الرؤية الاتحادية في بناء جسور التعاون وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن مركز إكسبو الشارقة يواصل دوره في دعم مكانة الشارقة ودولة الإمارات وجهة رائدة للفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة.