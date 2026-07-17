بلدية دبي تحصد جوائز محلية ودولية متعددة في الربع الثاني لعام 2026

دبي في 17 يوليو/ وام / توجت بلدية دبي جهودها الاستثنائية في تطوير مجالات العمل البلدي والمؤسسي بحصولها على مجموعة واسعة من الجوائز المحلية والدولية المرموقة خلال الربع الثاني من 2026، والتي تؤكد تميزها المؤسسي كجهة حكومية رائدة وسبّاقة في تبني أفضل الممارسات العالمية وتعكس مرونتها في تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة من خلال دمج الابتكار والاستدامة والتقنيات الرقمية المتقدمة في صميم خدماتها المقدمة لمجتمع إمارة دبي.

ففي مجال الابتكار والصحة نالت بلدية دبي جائزة المبتكر العالمي المتميز Global Distinguished Innovator Award /GDI/ عن فئة الابتكار المتميز في القطاع العام تتويجاً لمبادرة "غالية" وكيل الدردشة الذكي الذي يقدم معلومات فورية حول التغذية لطلبة المؤسسات التعليمية.

وفي الإطار ذاته حصدت المركز الأول في الجائزة نفسها ضمن فئة "المبتكر المتميز عالمياً" تقديراً لحلولها الابتكارية والتي شملت "محرك المخاطر الذكي" ضمن منصة منتجي بلس (+Montaji) و"برنامج اعتماد ضباط الصحة والسلامة في المساكن العمالية".

وفي مسار التميز المؤسسي والاستثماري سجلت بلدية دبي إنجازاً مزدوجاً في جائزة نوبل The Noble Awards 2026 بفوزها بالفئة البلاتينية كأفضل جهة حكومية والفئة الذهبية كأفضل جهة استثمارية عن مبادرة "استراتيجية الاستثمار لبلدية دبي". كما حصدت الجائزة الفضية ضمن جوائز جلوبي للتميز /Globee® Awards for Excellence/ في فئة التميز المؤسسي عن مبادرتي تبسيط المشتريات باستخدام الأتمتة /Streamlining Procurement with Robotic Process Automation/ والتخطيط الإستراتيجي للمشتريات /Strategic Procurement Planning as a Driver of Automated Government Excellence/.

وترافق ذلك مع فوزها بالمركز الأول في جائزة التحسين المستمر العالمية عن مبادرة التحول الرقمي في المشتريات والتعاقدات /Digital Transformation in Procurement Process/.

وامتدت إنجازات بلدية دبي لتشمل مجال الأصول والممتلكات حيث نالت المركز الثاني /Silver Globee® Winner/ ضمن الجائزة سابقة الذكر وذلك في فئتي التميز التشغيلي ومؤسسة العام عن مبادرة "تحويل الخدمات العامة من خلال التميز الاستراتيجي في إدارة الأصول".

كما حصدت المركز الأول في جائزة /IAM UAE Chapter Awards/ عن فئة التحول المؤسسي لمبادرة برنامج التحول مما يجسد التكامل بين التحول المؤسسي وإدارة الأصول الذكية.

أما في قطاع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية فقد حصدت بلدية دبي المركز الأول في جائزة التميز الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2026 /International CSR Excellence Award 2026/ والمركز الأول في جائزة GovMedia Conference & Awards 2026 (فئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وذلك عن مبادرتها المجتمعية الرائدة "ساعة.. مع مهندس نظافة".

في سياقٍ متصل نالت البلدية المركز الأول في الجائزة الدولية رواد المستقبل /Future Pioneers Award 2026/ عن فئة النموذج المستدام بفضل مبادرة "إحسان" الذكية لإطعام القطط السائبة.

كما تُوجت بالمركز الأول في جائزة (Green World Award) عن فئة إدارة الطاقة /Energy Management/ لمبادرتها في التحول نحو الطاقة المستدامة، في حين عززت سجلها بالجائزة الفضية /RoSPA Silver Award/ للتميز في الصحة والسلامة.

وعلى صعيد دعم المعرفة والتطوير التقني فقد فاز مركز نظم المعلومات الجغرافية بجائزة /SwaRaksha Awards 2026/ عن فئة دعم الشركات الناشئة /Best Start-up Support Award/ لمشروع حاضنة الأعمال "جيوهب"، كما تُوجت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة المركز بالمركز الأول في جائزة فيجنباوم للتميز في القيادة عن فئة "القيادات النسائية".

وعلى المستويين الإقليمي والمحلي فقد سجلت البلدية حضوراً استثنائياً في جائزة "أفكار عربية الدولية" حيث نالت المركز الأول عن فئة إسعاد المتعاملين لمبادرة "مستشار الخدمات الافتراضي".

وحصد مختبر دبي المركزي المركز الأول في فئة الصحة والسلامة عن مبادرة دراسة حفاضات الأطفال والمركز الأول في فئة "القيمة المضافة" لمبادرة علامة مطابقة الجودة، في حين فازت بالمركز الأول تقنياً عن منصة الفرص الاستثمارية، كما نالت المركز الأول في جائزة أفكار الإمارات 2025 عن مبادرة مشروع دولفيناريوم.

وتألقت الكوادر النسائية في البلدية ضمن جائزة سيدات الإمارات 2025، حيث فازت بفئة "الابتكار" عن مشروع تحويل البيانات لقرارات رقابية ونالت جائزة "الموظفة الشابة"، فيما فازت الموظفة رباب الطاهري بفئة "الثقافة والفنون".

واختتمت سلسلة النجاحات بفوز الطاهري أيضاً بالمركز الأول في جائزة التميز الاجتماعي عن فئة الأعمال الإبداعية بفضل مبادرة "سفيرة الهوية الوطنية الإماراتية" وهو ما يعكس بيئة العمل الحاضنة والمحفزة للمواهب الشابة في بلدية دبي.