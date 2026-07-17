الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكّد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن "يوم عهد الاتحاد" محطة وطنية استثنائية تستقي منها الناشئة قيم الولاء والانتماء وتتعمق من خلالها معرفتهم بالملحمة الوطنية التاريخية التي قادها الآباء المؤسسون بفضل إيمانهم الراسخ برابطة الوحدة والتكاتف وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال إن تخليد هذه المناسبة في الوعي الجمعي يُعزّز مفاهيم المواطنة الصالحة لدى الأطفال والشباب كما يُسهم في تعريفهم بمراحل نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة وحجم التضحيات والجهود التي أثمرت عن تشييد دولة راعية لأبنائها وتوفر لهم بيئة آمنة تُلهمهم على الإبداع والريادة.

وأضاف أن "يوم عهد الاتحاد" يتكامل بشكل وثيق مع أهداف البرلمان العربي للطفل الذي يسعى إلى تأصيل القيم الوطنية في نفوس النشء العربي وتطوير قدراتهم على إبداء آرائهم والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم مؤكداً أن هذا اليوم يُعد فرصة مثالية لترسيخ مبادئ التلاحم والتسامح والانفتاح لدى جيل المستقبل.

وقال إن البرلمان الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً له يعتز بانتمائه إلى هذه المنظومة الاتحادية الملهمة التي تضع الطفل في مقدمة أولوياتها وتمنحه منبراً للتعبير عن تطلعاته مشدداً على حرص البرلمان على استلهام كافة أنشطته وبرامجه من المبادئ التي أرسى دعائمها الرعيل الأول مواصلة للنهج الإماراتي المتميز في الاستثمار في الإنسان.