عجمان في 17 يوليو/ وام / شاركت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، في أعمال المؤتمر العالمي للمشتريات 2026، الذي نظمته مؤسسة قادة المشتريات في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، في إطار حرص الدائرة على مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات المشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة منظومة العقود والمشتريات بما يدعم أهدافها الاستراتيجية.

وضم وفد الدائرة عمار عبدالكريم آل كايد، مدير إدارة العقود والمشتريات بالدائرة، وعبدالرحمن السعيدي، مدير قسم المناقصات والمزايدات، حيث شاركا في عدد من الجلسات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات المتخصصة التي تناولت مستقبل المشتريات، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات المشتريات، والمشتريات المستدامة، وإدارة المخاطر، وإدارة علاقات الموردين، إلى جانب لقاءات مهنية مع خبراء ومؤسسات دولية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون.

وأكد عمار آل كايد أن مشاركة الدائرة في المؤتمر تأتي في إطار التزامها بتطوير منظومة المشتريات والعقود وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر أتاح فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين في القطاع.

وأضاف أن المعرفة المكتسبة من جلسات المؤتمر ستسهم في دعم جهود الدائرة لتبني حلول مبتكرة تعزز كفاءة عمليات المشتريات، وترتقي بإدارة العقود والموردين، وتدعم مبادرات التحول الرقمي والحوكمة والاستدامة بما ينسجم مع توجهات الدائرة وأهدافها الإستراتيجية.

وهدفت المشاركة إلى الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية والابتكارات في قطاع المشتريات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التوريد الاستراتيجي، وحوكمة المشتريات، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وتحرص الدائرة على تعزيز المعرفة بأحدث التقنيات والحلول الرقمية في مجال المشتريات، والتعرف إلى فرص توظيف الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أفضل الممارسات التي تم استعراضها خلال المؤتمر، وإعداد خطة تنفيذية للاستفادة منها بما يتوافق مع أولويات الدائرة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة المشتريات والعقود، ودعم مسيرة التحول الرقمي، وتحقيق التميز المؤسسي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.