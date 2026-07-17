أبوظبي في 17 يوليو/ وام / قال سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم إن يوم “عهد الاتحاد” يأتي ليذكرنا بأن هذه الأرض الطيبة قامت على راية عظيمة، وإرادة صادقة، واتحاد قادة حملوا مسؤولية الوطن، فأسسوا دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التقدم والإنسانية.

وأضاف سعادته : في هذا اليوم، نجدد التزامنا بمواصلة مسيرة البناء والعطاء، ونعاهد الوطن وقيادته الرشيدة بأن نبقى عند حسن الثقة، وأن نواصل العمل بما يليق بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، وبنهج قيادتنا الحكيمة.

وقال سعادته : في هيئة زايد لأصحاب الهمم، نترجم هذا العهد إلى مسؤولية راسخة من خلال جهودنا المتواصلة لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع، وتقديم خدمات نوعية تعكس رؤية دولة الإمارات في التميز والريادة.ا