دبي في 17 يوليو/ وام / أطلقت "دبي الصحية" مجموعة من البرامج المخصصة للشباب، بهدف إلهام الجيل القادم وإعداده لمستقبل الرعاية الصحية.

وتستهدف هذه البرامج، التي تشمل «Dream-It, Dubai-It» وبرنامج التدريب الصيفي، الطلبة من مختلف المراحل الدراسية وصولاً إلى المرحلة الجامعية.

وتجسد هذه البرامج التزام "دبي الصحية" بتنمية مهارات الشباب وتعزيز دورهم، انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، ودعماً لتوجهات دولة الإمارات في تمكينهم وإعدادهم للمستقبل، باعتبارهم ركيزة أساسية في التنمية المستدامة.

وتم الإعلان عن البرامج في "أبراج الإمارات"، بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الإستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة سعيد النظري، الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير في المكتب التنفيذي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية"، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى جانب عدد من المسؤولين من "دبي الصحية".

واستلهاماً من مبادرة "دبي الأفعال"، يقدم برنامج «Dream-It, Dubai-It» تجربة صيفية تفاعلية تمتد لأسبوعين، وتجمع بين التعلّم والاكتشاف، وتستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً.

ويتيح البرنامج للمشاركين، الذي يضم هذا الصيف 50 طفلاً يمثلون 10 جنسيات، التعرّف على تقنيات الروبوتات الطبية والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، إلى جانب المشاركة في ورش عمل إبداعية وزيارات ميدانية، بما يحفزهم على استكشاف إمكاناتهم وتطوير أفكار مبتكرة تسهم في ابتكار حلول تلبي احتياجات الرعاية الصحية مستقبلاً.

وقال الدكتور عامر شريف: انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الشباب ليكونوا رواد التغيير وصناع المستقبل، نحرص في «دبي الصحية» على توفير مبادرات نوعية تفتح أمامهم آفاق التعلّم والتجربة، وتمكّنهم من تنمية مهاراتهم والتعرّف عن قرب إلى منظومتنا الصحية الأكاديمية".

وأضاف أنه من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على مختلف التخصصات والتقنيات الحديثة، نواصل الإسهام في بناء جيل جديد من الكفاءات القادرة على الابتكار والارتقاء بصحة الإنسان.

ويقدم برنامج التدريب الصيفي تجربة عملية تمتد لأربعة أسابيع، تستهدف الطلبة من الصف الحادي عشر وصولاً إلى المرحلة الجامعية، وتتيح لهم اكتساب خبرات في مختلف مجالات العمل ضمن «دبي الصحية»، والتعرّف عن قرب على منظومة الرعاية الصحية.

كما يسهم البرنامج في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية ومهارات التواصل من خلال مشاريع تطبيقية.