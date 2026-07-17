المدير العام لـ"الهوية وشؤون الأجانب في دبي": يوم عهد الاتحاد يجسّد الوفاء للوطن

دبي في 17 يوليو / وام / أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية نستحضر فيها القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، ونجدد من خلالها الالتزام بمواصلة المسيرة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، برؤية تؤمن بأن الاتحاد ليس حدثاً في التاريخ، بل عهد يتجدد بالعمل والإنجاز والإخلاص للوطن.

وقال معاليه بمناسبة يوم عهد الاتحاد إن يوم عهد الاتحاد يجسد المعنى الحقيقي للوفاء للوطن والقيادة، ويذكرنا بأن ما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة عالمية هو ثمرة رؤية استثنائية وإرادة آمنت بالإنسان وجعلته محور التنمية وصانع المستقبل، وهو مناسبة نجدد فيها التزامنا بالمحافظة على هذا الإرث الوطني وتعزيز مكتسباته للأجيال القادمة.

وأضاف: في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، نستمد من هذا العهد دافعاً لمواصلة تطوير منظومة عمل حكومية أكثر مرونة وابتكاراً، ترتكز على استشراف المستقبل، وتسخير التقنيات الحديثة، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء حكومة سبّاقة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الكفاءة والتميز.

و قال : نجدد في يوم عهد الاتحاد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا، ونؤكد أن مسؤولية المحافظة على منجزات الاتحاد لا تقتصر على استذكار الماضي، بل تتحقق بمواصلة العمل بإخلاص، وترسيخ قيم المسؤولية والتميز، والإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات.