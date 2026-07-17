قائد عام شرطة الشارقة : يوم عهد الاتحاد يجسد قيم الوفاء والانتماء للوطن

الشارقة في 17 يوليو/ وام / قال سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة إن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها اللحظة التي تحولت فيها الرؤية إلى واقع والإرادة إلى وطن عندما اجتمعت القيادة الرشيدة على هدف واحد ووُضع الإنسان في صميم وطن طموح أثمر نموذجاً تنموياً رائداً تتطلع إليه دول العالم.

وأشار إلى أن الاتحاد رسخ نهجاً قائماً على الثقة والعمل المشترك واستشراف المستقبل وأثبت أن تماسك المجتمع ووحدة الصف هما الأساس الذي تُبنى عليه الإنجازات وتُصان به المكتسبات ومن هذا الإرث الوطني نستمد مسؤوليتنا في مواصلة العطاء وترسيخ ثقافة المسؤولية وتعزيز الأمن بوصفه شريكاً أساساً في التنمية وجودة الحياة.

وأضاف: في يوم عهد الاتحاد تجدد القيادة العامة لشرطة الشارقة عهدها بمواصلة تطوير منظومتها الأمنية والخدمية والارتقاء بجاهزيتها وتعزيز شراكتها مع المجتمع انطلاقاً من قيم الاتحاد التي ستظل منهجاً للعمل والإخلاص في خدمة الوطن بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار والابتكار.