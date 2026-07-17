الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أنه في يوم عهد الاتحاد نستعيد لحظة من أزهى لحظات تاريخ الإمارات الحديث يوم أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" رؤية سبقت زمانها فجعل من الاتحاد قراراً لا رجعة عنه، فتأسست على هذه الأرض الطيبة دولة غدت في عقود قليلة نموذجاً رائداً في البناء والنهضة.

وأضاف أن هذه المناسبة الغالية تستنهض في النفوس أسمى معاني الولاء والانتماء وتستحضر حكمة القائد المؤسس الذي أدرك مبكراً أن قوة الوطن في اتحاده فمستقبل الأجيال يُبنى بالإرادة الصلبة والنظرة البعيدة مؤكداً أن الوفاء لهذا اليوم يتجسد في العمل الدؤوب والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تمضي بها دولة الإمارات بثقة واقتدار نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأبعد أثراً.

وأشار المزروعي إلى أن ما بلغته دولة الإمارات من مكانة رفيعة بين الأمم وريادة راسخة في مختلف القطاعات امتداد طبيعي للبذرة التي غرسها مؤسس الاتحاد ورعتها قيادتنا الحكيمة برؤية إستراتيجية حوّلت الطموح إلى منجزات يشهد لها العالم مشدداً على أن كل إماراتي مدعو في هذا اليوم إلى تجديد العهد وأن يكون على قدر الأمانة التي أرساها زايد الخير ماضياً بعزيمة لا تلين نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة من تقدم ورفعة لوطننا الغالي.