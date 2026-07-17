"مصدر": يوم عهد الاتحاد يجسد رؤية وطنية أرست دعائم التنمية المستدامة وصناعة المستقبل

أبوظبي في 17 يوليو/ وام / أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر الاجتماع التاريخي الذي وقّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام المؤسسون وثيقة الاتحاد، لإرساء دعائم دولة قامت على الوحدة والرؤية المشتركة، والإيمان بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

وأشار إلى أن ذلك العهد شكّل نقطة الانطلاق لمسيرة وطنية استثنائية جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة واستشراف المستقبل.

وقال إن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ترسيخ هذا الإرث الوطني من خلال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية، واعتماد الاستدامة نهجاً للتنمية الشاملة، بما يعزز جاهزية الدولة لمواصلة مسيرة الإنجازات وصناعة الفرص للأجيال القادمة.

وأضاف أن رؤية “مصدر” تنطلق من هذه القيم الوطنية الراسخة، وتلتزم بتطوير حلول طاقة نظيفة موثوقة ومجدية تسهم في تعزيز أمن الطاقة، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية تدعم تطوير نظم طاقة المستقبل، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وقدرة على التكيف، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات ويعزز مكانتها شريكاً عالمياً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأكد الرمحي أنه في يوم عهد الاتحاد تجدد “مصدر” التزامها بمواصلة العمل بروح الاتحاد، والإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وترجمة قيم الابتكار والتميز والمسؤولية إلى إنجازات نوعية تدعم استراتيجيات التنمية الوطنية، وتعزز ريادة دولة الإمارات وحضورها البارز في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.