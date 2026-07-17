دبي في 17 يوليو/ وام / أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن يوم عهد الاتحاد يكتسب مكانة خاصة في الذاكرة الوطنية، لما يمثله من محطة تأسيسية مهدت الطريق أمام قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادته بمناسبة يوم عهد الاتحاد، الذي يصادف 18 يوليو من كل عام: نحتفي في هذا اليوم بالمحطة التأسيسية التي مهدت الطريق أمام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ونستذكر اللقاء التاريخي الذي اجتمع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، طيب الله ثراهم، لتوقيع وثيقة اتحاد الدولة ودستورها.

وأضاف: يمثل هذا اليوم مناسبة للاحتفاء بالقيم والمبادئ النبيلة التي تأسست عليها الدولة، وتأكيد الوفاء لنهج الآباء المؤسسين، وتجديد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة التي تقود دولتنا لترسيخ ريادتها العالمية في مصاف أكثر الدول جاهزية للمستقبل.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تستلهم من معاني ودلالات هذه المناسبة الوطنية العزم على مواصلة تطوير منظومة تشريعية تواكب متطلبات اليوم، وتستشرف ملامح الغد، وتسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.