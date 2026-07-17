هيئة كهرباء ومياه دبي: يوم عهد الاتحاد يجسد الوفاء للعهد والانتماء لوطن شامخ

دبي في 17 يوليو/ وام / أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية خالدة نستذكر فيها اليوم الذي تعاهد فيه الآباء المؤسسون على قيام الاتحاد، حين توحّدت رؤاهم لبناء دولة قوية قائمة على الحكمة ووحدة الصف والمصير المشترك.

وأضاف: في هذه المناسبة، نستحضر اللحظة التاريخية التي وقّع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات، وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، معلنين انطلاق مسيرة وطنية مباركة أرست دعائم واحدة من أنجح التجارب التنموية في التاريخ الحديث ويجسّد هذا اليوم أسمى معاني الوفاء للعهد والانتماء إلى وطن شامخ، راسخ البنيان، معتز بهويته، وماضٍ بثقة نحو المستقبل. كما يعكس الجذور الراسخة التي انطلقت منها دولة الإمارات عندما اجتمعت الإرادة الصادقة في 18 يوليو 1971 لتؤسس اتحاداً قوياً ومتماسكاً أصبح نموذجاً عالمياً في الاستقرار والتنمية واستشراف المستقبل.

وقال معالي الطاير: في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تواصل دولتنا ترسيخ مكانتها العالمية في الاقتصاد الجديد، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة.

وقال: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نستمد من يوم عهد الاتحاد دافعاً متجدداً لمواصلة أداء دورنا الوطني بكل تفانٍ وإخلاص لنسهم في صون منجزات الوطن بالعزيمة التي جعلت من الاتحاد قصة نجاح ونموذجاً يحتذى في الوحدة والتنمية والاستقرار.