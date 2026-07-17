أبوظبي في 17 يوليو/ وام / قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن هناك محطات في تاريخ الأوطان يمتد أثرها عبر الأجيال، لأنها لا توثق لحظة تاريخية فحسب، بل ترسم ملامح المستقبل، و"يوم عهد الاتحاد" من تلك المحطات، ففيه اجتمعت إرادة الآباء المؤسسين على قرار تاريخي ورؤية مشتركة أرست دعائم وطن يواصل اليوم مسيرته بثقة وطموح.

وأضافت أن تلك الرؤية لا تزال تلهم مسيرة دولة الإمارات، وتؤكد أن بناء المستقبل يبدأ بقيم راسخة، ورؤية بعيدة المدى، وإيمان بقدرة الإنسان على صناعة التغيير، وهي المبادئ التي تواصل القيادة الرشيدة البناء عليها، لترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية وجودة الحياة.

وأكدت أن دائرة الصحة في أبوظبي تستلهم هذه الرؤية في كل ما تقوم به، وتعمل مع شركائها على تطوير منظومة صحية استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز الصحة، وتدعم الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته، مشيرة إلى أن الدائرة تواصل، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو محور التنمية، العمل لبناء مستقبل صحي يواكب تطلعات الوطن، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في صحة الإنسان ورفاهيته.

من جانبه أكد سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن "يوم عهد الاتحاد" يجسد محطة وطنية خالدة تستحضر العهد الذي أرسى دعائم الاتحاد، ورسخ قيماً أصيلة شكلت الأساس المتين لمسيرة دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة، والتكاتف، والعمل المشترك، والإيمان بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها.

وقال إن القيم الوطنية التي أرساها الاتحاد تواصل إلهام مختلف القطاعات، ومنها قطاع الصحة العامة، لمواصلة أداء رسالتها تجاه المجتمع، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويحفز على مواصلة العمل بروح المسؤولية والعطاء، والبناء على الإرث الوطني الذي أرساه الآباء المؤسسون، وفاءً لعهد الاتحاد، وإسهاماً في تحقيق تطلعات الوطن وأجياله القادمة.

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