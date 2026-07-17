أبوظبي في 17 يوليو / وام / قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، إن يوم عهد الاتحاد محطة سنوية نجدد فيها الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونستذكر فيها المبادئ السامية التي أرساها الآباء المؤسسون، ونؤكد فيها استمرار المسيرة الخيرة التي خطاها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ططيب الله ثراه".

وأضاف أن المركز الوطني للتأهيل يحرص في هذه المناسبة على ترجمة هذا العهد من خلال برامجه التي تهدف إلى بناء إنسانٍ واعٍ قادر على المساهمة في تنمية وطنه، فالقوة الحقيقية للدول تكمن في صحة أفرادها وسلامتهم، وهو ما نضعه نصب أعيننا تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأوضح أن يوم عهد الاتحاد يجسد أكثر من محطة تاريخية، فهو مناسبة وطنية لترسيخ قيم الانتماء والولاء في نفوس الأجيال، وتعزيز الاعتزاز بالإرث الوطني الذي قام على مبادئ الوحدة والمسؤولية والرؤية المشتركة، مؤكدا حرص المركز الوطني للتأهيل على مواصلة العمل لتحقيق المنجزات التي من شأنها الارتقاء بجودة حياة الأفراد وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن مصاف أفضل الدول عالمياً.