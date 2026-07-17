محمد بن سلطان بن خليفة: يوم عهد الاتحاد يجسد قيم الوحدة والولاء

أبوظبي في 17 يوليو/ وام / أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تجدد فيها دولة الإمارات العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة واستدامة.

وقال إن هذه المناسبة الوطنية تجسد وحدة الصف، وتعكس النهج الراسخ الذي قامت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها، والقائم على الطموح والعمل المشترك والاستثمار في الإنسان، مؤكداً أن المحافظة على المنجزات الوطنية والبناء عليها مسؤولية وطنية تتطلب مواصلة الابتكار والتميز في مختلف القطاعات.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية يواصلان أداء دورهما الوطني في تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، والعمل على رفع علم الدولة عالياً من خلال الإنجازات الرياضية، وتنظيم واستضافة البطولات العالمية، بما يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارات على الساحة الدولية.

وقال: لا يقتصر دورنا على الجانب الرياضي، بل يمتد إلى إطلاق المبادرات المجتمعية، وترسيخ الهوية الوطنية، والمحافظة على الموروث البحري الإماراتي، ونقله إلى الأجيال القادمة، إلى جانب إعداد وصقل الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وأوضح الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة أن الاتحاد والنادي سينفذان مبادرات وبرامج نوعية تدعم مستهدفات الدولة، وتعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرياضات البحرية، من خلال رؤية ترتكز على الاستدامة والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز حضور دولة الإمارات وريادتها في مختلف المحافل الدولية، ويحافظ على إرثها البحري العريق للأجيال القادمة.