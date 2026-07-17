انطلاق "قافلة البسمة الصيفية للمعسكرات الصيفية" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 17 يوليو/ وام / نظمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية برنامج "قافلة البسمة الصيفية للمعسكرات الصيفية" بالتعاون مع المعسكرات الصيفية في رأس الخيمة وكليات التقنية العليا خلال شهري يوليو وأغسطس 2026.

ويأتي ذلك ضمن جهود الجمعية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية من الأمراض المزمنة، وتشجيع الأطفال والشباب على اتباع أنماط حياة صحية وسليمة خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقالت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أن برنامج قافلة البسمة الصيفية للمعسكرات الصيفية يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال وطلبة المعسكرات الصيفية، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم على المحافظة على صحتهم وسلامتهم، وتمكّنهم من التصرف السليم في الحالات الطارئة.

وتضمّن البرنامج مجموعة من المحاضرات والورش التوعوية والأنشطة الصحية والتفاعلية التي تناولت أهمية التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني، والوقاية من الأمراض المزمنة إلى جانب التعريف بالإسعافات الأولية وطرق التصرف السليم عند وقوع الحالات الطارئة.