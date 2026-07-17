دبي في 17 يوليو/ وام / أكد مسؤولون في مؤسسات حكومية بدبي أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية مفصلية تجسد الرؤية التاريخية للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد ووضعوا أسس الدولة الحديثة مؤكدين أن هذه المناسبة تجدد الالتزام بمواصلة مسيرة التنمية وترسيخ قيم الوحدة والعمل المشترك وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم إن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة مفصلية في تاريخ الدولة ففي الثامن عشر من يوليو عام 1971 أرسى الآباء المؤسسون مشروعاً حضارياً استثنائياً جعل من الاتحاد ركيزة للاستقرار ومن الإنسان محوراً للتنمية ومن المعرفة أساساً لبناء المستقبل في خطوة جسدت رؤية بعيدة المدى أسست نموذجاً تنموياً رائداً يحتذى به عالمياً.

وأضاف أن مسؤولية المؤسسات الوطنية اليوم تتمثل في صون إرث الاتحاد وترسيخ قيمه في وعي الأجيال من خلال حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق مسيرة الآباء المؤسسين وتعزيز مبادئ الوحدة والتلاحم والإيمان بالإنسان مؤكداً أن مكتبة محمد بن راشد تجدد التزامها بمواصلة رسالتها في تعريف الأجيال بهذه اللحظة التاريخية وبناء جسور تربط الماضي بالحاضر والمستقبل بما يعزز الهوية الوطنية ويغرس قيم العمل والعطاء.

من جانبه أكد معالي حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون ليؤسسوا دولة قامت على الوحدة والإيمان بالإنسان والعمل المشترك والرؤية بعيدة المدى مشيراً إلى أن الاتحاد لم يكن خياراً سياسياً فحسب بل مشروعاً حضارياً متجدداً يزداد قوة مع كل إنجاز تحققه دولة الإمارات.

وأوضح أن الإمارات تواصل في ظل قيادتها الرشيدة البناء على إرث الاتحاد برؤية تستشرف المستقبل وترتكز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة بما يعزز مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والجاهزية والتنافسية مؤكداً أن تطوير حكومة أكثر تكاملاً وكفاءة وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة يمثل امتداداً للقيم التي أرساها الآباء المؤسسون.

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن يوم عهد الاتحاد يستحضر بفخر الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما الحكام رحمهم الله الذين اجتمعت كلمتهم في الثامن عشر من يوليو عام 1971 لتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة واعتماد الاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن تلك الرؤية تحولت خلال خمسة وخمسين عاماً إلى واقع جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في التخطيط الاستراتيجي وصناعة المستقبل مؤكداً أن هذه المناسبة ستظل محطة مضيئة أرست دعائم البيت المتوحد ورسخت وحدة الهدف ووضوح الرؤية وقوة العزيمة داعياً إلى مواصلة العمل بالقيم التي صنعت الاتحاد والاستمرار في تصميم مستقبل الدولة وصناعته يداً بيد.

وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن يوم عهد الاتحاد يجسد القيم التي قامت عليها الدولة ويجدد معاني الولاء والانتماء للوطن مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارات جاءت ثمرة نهج القيادة الرشيدة التي آمنت بأهمية بناء الإنسان والاستثمار فيه وجعلت من الوحدة نقطة انطلاق نحو التنمية المستدامة والازدهار.

وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تجدد العهد على مواصلة تطوير منظومة عقارية مبتكرة ومستدامة تسهم في رفع تنافسية دبي وتعزز مكانتها وجهة عالمية للاستثمار العقاري انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة الحياة ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة الفرص واستشراف المستقبل.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن يوم عهد الاتحاد يجسد العهد الذي وحد الإرادة وحول الرؤية إلى دولة والطموح إلى مشروع حضاري مستدام مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية أثبتت أن الاتحاد لم يكن إنجازاً سياسياً فحسب بل نموذجاً تنموياً متكاملاً أسس لدولة تتميز بالكفاءة والمرونة والاستباقية.

وأضاف أن الكلية تجدد في هذه المناسبة الوطنية التزامها بإعداد قيادات حكومية قادرة على قيادة التحول الحكومي وصناعة السياسات العامة وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز بما يدعم أولويات الدولة ويرسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة وصناعة المستقبل مؤكداً أن يوم عهد الاتحاد يمثل تجديداً للعهد بالمحافظة على المنجز الوطني ومواصلة البناء على الأسس الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون وترسيخ قيم الاتحاد في نفوس الأجيال.