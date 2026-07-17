إمستيل: يوم عهد الاتحاد رسخ أسس قيام الدولة الحديثة

أبوظبي في 17 يوليو/ وام / قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل إن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية عزيزة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز المحطة التاريخية التي اجتمع فيها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام عام 1971، لوضع الأسس الراسخة لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأسيس وطنٍ بُني على قيم الوحدة والتعاون المشترك، ورؤية طموحة استشرفت مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف: تواصل دولة الإمارات اليوم مسيرتها بثقة وثبات، مستندة إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى الإرث الوطني والقيم المتأصلة التي أرساها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتها ترسيخ روح الاتحاد، والعمل بروح الفريق، وخدمة الوطن، والإيمان بأن الإنسان هو محور التنمية وصانع الإنجازات.

وقال: لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وعزيمة أبنائها ونفخر في إمستيل بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة الوطنية المباركة، من خلال دورنا كشركة صناعية وطنية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتقديم حلول مستدامة تواكب تطلعات الدولة المستقبلية.

وأضاف: يجسد يوم عهد الاتحاد فرصة متجددة للاعتزاز بإرث الآباء المؤسسين، واستلهام مسيرتهم وتضحياتهم، وترسيخ قيم الفخر والانتماء والولاء في نفوس الأجيال الجديدة، لمواصلة مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والازدهار.