جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: يوم عهد الاتحاد يعزز قيم الوحدة والولاء

أبوظبي في 17 يوليو / وام / أكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر وامتنان الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بالاتحاد نهجاً، وبالوحدة قوة، ووضعوا ميثاقاً وطنياً أصبح أساساً لمسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها على مدى أكثر من خمسة عقود.

وقالت إن هذه المناسبة تسهم في ترسيخ الوعي الوطني بتاريخ قيام الاتحاد، وتعزيز قيم الوحدة والانتماء والولاء للوطن، وتعريف الأجيال بالمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، والتي ما زالت تشكل الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة.

وأضافت أن ما حققته دولة الإمارات من مكانة إقليمية ودولية مرموقة هو ثمرة الرؤية الاستشرافية التي انطلقت منذ توقيع وثيقة الاتحاد، والتي جعلت الإنسان محور التنمية، ورسخت دولة المؤسسات وسيادة القانون، وأرست نموذجاً وطنياً قائماً على التلاحم المجتمعي، والاستقرار، والتسامح، والعمل المشترك.

وأكدت أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تجدد، في يوم عهد الاتحاد، التزامها بالمساهمة في ترسيخ القيم والمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يدعم استمرار مسيرة التنمية والازدهار، ويحافظ على راية الاتحاد خفاقةً، ويصون المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة.