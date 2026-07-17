مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية: يوم عهد الاتحاد يجسّد وفاء الأبناء للآباء المؤسسين

دبي في 17 يوليو/ وام / أكد سعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أن يوم عهد الاتحاد يجسّد محطة وطنية خالدة، نستحضر فيها عزم الآباء المؤسسين الذين وقّعوا وثيقة الاتحاد، ونجدد العهد على مواصلة العمل المخلص للحفاظ على أمانة الوطن ومكتسباته.

وقال بمناسبة يوم عهد الاتحاد: في الثامن عشر من يوليو 1971، حول المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، "طيب الله ثراهما"، وإخوانهما الحكام، الحلم إلى يقين؛ يقين زايد حين قال إن الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال، لا المال والنفط.

وأضاف: لقد أوفوا بعهدهم للوطن، وحملوا الأمانة من جاء بعدهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فمضيا بالوطن على النهج نفسه.

وقال: اليوم حين ننظر إلى ما بلغته الإمارات، نجد أن رهان زايد على الإنسان قد ربح، فالدولة التي بدأت من الصحراء صارت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، والأولى عالمياً في ثقة الناس بحكومتهم وفق مؤشر إيدلمان 2026، ودخلت لأول مرة قائمة أفضل عشر وجهات استثمارية في العالم والأولى عالمياً في قدرتها على استقطاب الكفاءات.

وأضاف : في هذا اليوم، نجدد العهد، لتبقى راية الاتحاد خفاقة في وجدان من سيأتون بعدنا، كما أرادها زايد رمزاً للخير والوحدة والوفاء.