"الإمارات للدواء": يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية نجدد فيها الولاء والانتماء للوطن والقيادة

دبي في17 يوليو/ وام / أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية راسخة نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، على عهد الوحدة والبناء، لتأسيس دولة شامخة قامت على قيم التلاحم والتكاتف والتضامن والعمل المشترك.

وقالت، في تصريح اليوم بهذه المناسبة، إن هذا اليوم يجسد عمق الوفاء لمسيرة التأسيس، ويؤكد أن الاتحاد كان محطة مفصلية في تاريخ الدولة، وعهد متجدد ومسؤولية مستمرة في ترسيخ قيمه، ومواصلة مسيرته بروح الانتماء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في الوحدة والتنمية والازدهار.

وأضافت أن مؤسسة الإمارات للدواء، وهي تشارك الوطن الاحتفاء بهذه المناسبة، تستلهم منها الدروس والعبر ومعاني المسؤولية الوطنية والعمل المؤسسي المتكامل، وتؤكد التزامها بدعم منظومة الصحة والأمن الدوائي من خلال ضمان جودة وسلامة المنتجات الطبية، وتعزيز جاهزية الإمدادات الدوائية، والمساهمة في حماية صحة المجتمع وجودة الحياة.

وقالت: في يوم عهد الاتحاد، نواصل البناء على إرث الآباء المؤسسين ونستمد منه قوة العزيمة، ونمضي بثقة خلف قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل أكثر تقدماً، مخلصين في أداء رسالتنا، واضعين خدمة الوطن والإنسان في مقدمة أولوياتنا.