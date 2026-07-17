الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكّد سعادة مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن يوم عهد الاتحاد محطة وطنية فارقة تجلّت فيها أسمى معاني الولاء للوطن وحدث تاريخي حاسم في مسيرة الدولة المظفرة حين تلاقت عزائم الآباء المؤسسين وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لوضع اللبنات الأولى لاتحادٍ بات اليوم نموذجاً يُحتذى به في الريادة والتطور والتنمية المستدامة.

وأوضح الشامسي أن يوم 18 يوليو 1971 يُجسّد لحظة تاريخية التقت فيها الإرادات الوطنية على هدف الوحدة والرفعة ليرسم ملامح نهضة شاملة جعلت من بناء الإنسان محورها الأساسي، مضيفا أن هذه الرؤية الشاملة تتبدى جلياً اليوم في شتى القطاعات لا سيما في مجالات الخدمات والبنية التحتية والاستدامة البيئية والتي تضعها بلدية الحمرية في صدارة أولوية أعمالها استرشاداً بتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً للتطلعات التنموية للدولة.