الشارقة في 17 يوليو/ وام / قالت مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إن يوم عهد الاتحاد يجسد الإرث الوطني القيّم الذي أرساه الآباء المؤسسون والذي أسّس لمنظومة وطنية راسخة لا تزال تقود المسيرة الحضارية لدولة الإمارات حتى اليوم وفي مقدمتها الوحدة وسيادة القانون والإيمان بالإنسان بوصفه الثروة الحقيقية وصانع المستقبل.

وأضافت: انعكست المبادئ التي رسّخها الاتحاد على مختلف القطاعات بما فيها القطاع الثقافي والإبداعي من خلال منظومة متقدمة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تسهم في صون الإنتاج الفكري وتعزّز مكانة المبدعين وتوفّر بيئة تشجع على الابتكار واستدامة العطاء فحماية الإبداع ليست مجرد إطار قانوني بل تعبير عن تقدير الدولة للعقل المبدع وإيمانها بأن الثقافة والمعرفة من أهم ركائز التنمية الوطنية.

وقالت" يجدد يوم عهد الاتحاد في وجداننا الاعتزاز بالأسس التي قامت عليها دولة الإمارات ويحفزنا على مواصلة ترسيخ قيم الاتحاد في مختلف مجالات العمل انطلاقاً من إيمان راسخ بأن صون الحقوق وتعزيز الثقافة والاستثمار في المعرفة تشكّل امتداداً للرؤية التي وضعها الآباء المؤسسون وضمانة لاستمرار مسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.