الشارقة في 17 يوليو/ وام / قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن يوم عهد الاتحاد يذكرنا بمحطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات تجلت فيها حكمة القادة المؤسسين وبعد نظرهم في بناء اتحاد قوي يقوم على وحدة الهدف وتكامل الجهود وقد شكل ذلك العهد التاريخي الأساس الذي انطلقت منه مسيرة وطن استطاع أن يحول الطموحات إلى إنجازات وأن يرسم لنفسه مكانة متقدمة بين دول العالم.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لاستحضار القيم التي صنعت نجاح التجربة الإماراتية وفي مقدمتها الإيمان بالعمل المشترك والتخطيط للمستقبل والقدرة على استثمار الفرص وتحويل التحديات إلى محطات للإنجاز وهي قيم ما زالت تشكل مرتكزاً رئيسياً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأكد أن ما حققته الإمارات من تقدم نوعي خلال العقود الماضية يعكس متانة الأسس التي قام عليها الاتحاد، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تعزيز حضورها العالمي من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار والموارد البشرية بما يدعم استدامة التنمية ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا.

من جانبه قال سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: في هذا اليوم نجدد العهد والولاء لقيادتنا والحكومة الرشيدة مؤكدين التزامنا بمواصلة العمل بإخلاص للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز ازدهاره مستلهمين قيم الانتماء التي أرساها القادة المؤسسون.

وأضاف أن مسيرة الاتحاد أثبتت أن الرؤى الكبرى تصنع واقعاً استثنائياً عندما تقترن بالعزيمة وما تشهده الدولة اليوم من إنجازات متواصلة هو امتداد طبيعي لأسس راسخة جعلت من التنمية نهجاً مستداماً ومن التميز هدفاً دائماً ويأتي هذا اليوم كمحطة وطنية نجدد فيها عهد الوفاء للوطن والقيادة والعزم على مواصلة البذل للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات وطموحاتها المستقبلية.