الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن "عهد الاتحاد" يتجدد لدى أبناء الإمارات بإحياء ذكرى اليوم الذي شهد ميلاد "وثيقة الاتحاد" على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فكانت بداية قصة نجاح ما زالت تكتب فصولها بحروف من عزة ومجد.

وأضاف أن المتأمل في مسيرة الإمارات منذ ذلك اليوم التاريخي يدرك كيف تحولت إرادة القائد المؤسس إلى نهج راسخ وتواصل القيادة الحكيمة البناء عليه بوعي استراتيجي متجدد حتى أصبحت بفضله دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والتميز الحضاري وفي صناعة المستقبل باقتدار وثبات.

وقال إن هذه المناسبة الوطنية الغالية تبعث على الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات استثنائية في شتى الميادين وتحثنا جميعاً على رفع سقف طموحاتنا بما يضمن استمرار مسيرة العطاء وتجديد العهد على أن تبقى راية الاتحاد عالية خفاقة بجهودنا المتواصلة وعملنا المخلص.