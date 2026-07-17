"نسائية دبي" تنظم "اليوم الإماراتي" احتفاء بـ"يوم عهد الاتحاد"

دبي في 17 يوليو/ وام / نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعالية "اليوم الإماراتي" ضمن برنامجها الصيفي "قيظ المهارات" بمشاركة نحو 60 طالبة وذلك تزامنًا مع "يوم عهد الاتحاد" الذي يجسد إحدى أبرز المحطات التاريخية في مسيرة دولة الإمارات ويستذكر الاجتماع التاريخي الذي عُقد في 18 يوليو 1971 ووقّع خلاله الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة إيذانًا بانطلاق رحلة بناء الوطن التي أصبحت نموذجًا عالميًا في التنمية والازدهار.

وجاءت الفعالية لتترجم معاني هذه المناسبة الوطنية إلى تجربة تفاعلية أتاحت للطالبات التعرف عن قرب إلى ملامح التراث الإماراتي واستلهام القيم التي قام عليها الاتحاد وفي مقدمتها الوحدة والولاء والانتماء والمحافظة على الهوية الوطنية من خلال أنشطة تعليمية وتراثية مزجت بين المعرفة والتجربة العملية في بيئة تفاعلية مشوقة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي أن تنظيم "اليوم الإماراتي" بالتزامن مع يوم عهد الاتحاد يأتي انطلاقًا من حرص الجمعية على ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الناشئة وتعريفهم بالموروث الإماراتي الأصيل وتعزيز ارتباطهم بتاريخ دولتهم ومسيرة اتحادها المباركة بما يسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن والمحافظة على مكتسباته.

وأضافت أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لاستحضار المبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون وترجمتها إلى أنشطة تثقيفية وتفاعلية تلامس اهتمامات الطلبة وتربطهم بتراثهم الوطني بأساليب مبتكرة تجمع بين التعلم والترفيه بما يعزز وعيهم بالهوية الإماراتية ويشجعهم على المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وأوضحت الدكتورة عائشة المغربي مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بجمعية النهضة النسائية بدبي أن الفعالية تضمنت باقة متنوعة من الورش والأنشطة التراثية التي عكست ثراء الثقافة الإماراتية وتنوعها حيث تعرفت الطالبات إلى الزي الإماراتي وتاريخه ودلالاته الاجتماعية كما قدمن عرضًا للأزياء الشعبية الإماراتية إلى جانب ركن للتصوير بالزي الوطني فيما استعاد ركن الحظيرة تفاصيل البيئة الإماراتية القديمة بما تحمله من قيم البساطة والتكافل والارتباط بالأرض.

وأشارت الدكتورة المغربي إلى أن ورشتي "الزي الإماراتي" و"المداخن بالتلي" نُفذتا بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي في إطار الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى صون التراث الوطني غير المادي وتعريف الأجيال الجديدة بعناصره بأساليب مبتكرة تتناسب مع اهتماماتهم وتعزز ارتباطهم بهويتهم الوطنية.