ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي السادس عشر لـ38 عريسا

رأس الخيمة في 17 يوليو/ وام / حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، اليوم العرس الجماعي السادس عشر، الذي أقيم برعاية سموه، وبمشاركة 38 من أبناء الوطن.

وأقيم الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة وما قدمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي.

وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية وفي تعزيز التلاحم والاستقرار الأسري، وما توليه من اهتمام الوطن.