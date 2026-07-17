الشارقة في 17 يوليو/ وام / قال الدكتور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها الرؤية التي أرست دعائم دولة الإمارات ورسخت نموذجاً تنموياً يقوم على وحدة الهدف والعمل المؤسسي واستشراف المستقبل، فمنذ اللحظات الأولى لتأسيس الاتحاد كان الاستثمار في بناء مؤسسات حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة.

وأكد في هذه المناسبة مواصلة العمل على تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ويسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية.

من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة إن يوم عهد الاتحاد يجسد قصة وطن آمن بأن الاتحاد ليس محطة تاريخية فحسب بل عهد متجدد بالعمل والعطاء والمسؤولية تجاه الوطن وأجياله القادمة وقد أثبتت دولة الإمارات على مدى عقود أن الإنجازات الكبرى تتحقق عندما تتكامل الرؤية مع الإرادة ويصبح الإنسان محور التنمية وغايتها.

وأضاف: نستلهم في هذه المناسبة قيم الانتماء والولاء والإخلاص التي قامت عليها مسيرة الاتحاد ونواصل العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والازدهار.