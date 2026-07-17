الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكد سعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية ذات دلالة عميقة تجسد الإرث الحضاري الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حين أعلن وثيقة جمعت أبناء الإمارات في بوتقة اتحاد يزداد رسوخاً ويثمر مكاسب للأبناء والأحفاد.

وأضاف أن الاحتفال بالمناسبة يتجدد كل عام في ظل ما تتمتع به الدولة من نهضة متسارعة وريادة عالمية كثمرة للعهود الصادقة التي قُطعت بين القيادة والشعب في تلك اللحظة التاريخية المفصلية والتي وضعت الدولة في طليعة الأمم وصدارة المشهد الاقتصادي العالمي.

وقال إن قيم عهد الاتحاد تمثل الأساس والمنطلق لمسيرة الإمارات نحو النمو في مختلف القطاعات التي تمضي بخطى ثابتة في دعم منظومة الاقتصاد الوطني والسعي المتواصل لإرساء تنمية مستدامة تليق بالتطلعات صوب الغد المزدهر، مشيراً إلى أهمية استحضار القيم والرؤى المحفزة على العطاء والإبداع والتي أصبحت منهجاً لأبناء الإمارات الذين يحق لهم بهذه المناسبة الفخر وتجديد العهد والوفاء للوطن وللقيادة الحكيمة عرفاناً بالجهود المخلصة التي أرست قواعد صرح الوطن الشامخ.