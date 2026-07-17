الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكدت أميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين أن يوم "عهد الاتحاد" يخلّد اللحظة التاريخية التي توحّدت فيها الإرادة الوطنية للآباء المؤسسين الذين وضعوا في الثامن عشر من يوليو الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحوّل الاتحاد إلى نموذج حضاري ملهم في التنمية وبناء الإنسان والانفتاح على شعوب وثقافات العالم.

وقالت: يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها التلاحم ووحدة الهدف والعمل المشترك وهي المبادئ التي أسهمت في بناء هوية وطنية راسخة ومؤسسات قوية ورؤية تنموية جعلت من الإمارات مركزاً عالمياً للحوار والتعايش والتعاون وشريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وأضافت: انعكست هذه الرؤية الحضارية على المشهد الثقافي الذي أصبح أحد أبرز روافد القوة للدولة وأسهم في ترسيخ مكانة الإمارات منصةً عالمية تجمع الناشرين والمبدعين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم وانطلاقاً من هذه الرؤية، تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين دعم جهود تطوير قطاع النشر وتعزيز الحضور الثقافي للدولة على الساحة الدولية.

من جانبه قال سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن يوم "عهد الاتحاد" يمثل محطة وطنية مفصلية تجسد الرؤية الاستثنائية للآباء المؤسسين الذين أرسوا بعزيمتهم وإيمانهم أسس اتحاد راسخ انطلقت منه مسيرة تنموية جعلت الإنسان والمعرفة والثقافة مرتكزات أساسية لبناء دولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الريادة والازدهار والتنمية المستدامة.

وأضاف: تستمد صناعة النشر في دولة الإمارات مكانتها من هذه الرؤية الوطنية الملهمة بوصفها شريكاً محورياً في صون الذاكرة الوطنية وترسيخ الهوية الثقافية ونقل المعرفة بين الأجيال ويواصل الناشر الإماراتي أداء دوره سفيراً للثقافة الإماراتية والوفاء برسالته في بناء الوعي وإثراء المشهد الثقافي وتعزيز حضور المحتوى الإماراتي في المحافل الإقليمية والدولية انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المعرفة هي الاستثمار الأعمق أثراً وأن الثقافة هي القوة الناعمة التي تصنع المستقبل وتدعم استدامة التنمية .