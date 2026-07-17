الشارقة في 17 يوليو/ وام / قال سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني.. نستحضر في يوم عهد الاتحاد الرؤية الحكيمة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام "طيب الله ثراهم" الذين آمنوا بأن الاتحاد هو السبيل إلى بناء وطن قوي وآمن ومزدهر وقد أثمرت تلك الرؤية دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار بفضل قيادتها الرشيدة التي تواصل اليوم مسيرة البناء والريادة وترسخ مكانة الإمارات في مختلف المجالات انطلاقاً من الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية وأساس التنمية.

وأضاف أنه في هذه المناسبة نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة والعزم على مواصلة أداء رسالتنا بكل إخلاص ومسؤولية. ونستمد في هيئة الشارقة للدفاع المدني من قيم الاتحاد دافعاً لمواصلة تطوير منظومة الوقاية والسلامة وتعزيز الجاهزية والاستعداد وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وصون مكتسبات الوطن ويواكب رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر أمناً واستدامة ينعم فيه الجميع بالأمان والاستقرار.