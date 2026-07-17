الشارقة في 17 يوليو/ وام / قال سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن إن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية راسخة في ذاكرة الوطن نستذكر من خلالها واحدة من أهم المحطات التاريخية التي مهدت الطريق لقيام دولة الإمارات عندما اجتمعت الرؤى الصادقة والإرادة الحكيمة لصناعة مستقبل مشترك يقوم على الوحدة والتكاتف والعمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

وأضاف أن هذه المناسبة تجسد القيم التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها التلاحم والتعاون والإيمان بقدرة الاتحاد على تحقيق الطموحات الكبرى وما نشهده اليوم من إنجازات تنموية وحضور عالمي متميز هو ثمرة رؤية استشرافية وضع أسسها الآباء المؤسسون لتصبح الإمارات نموذجاً رائداً في التنمية والاستقرار وجودة الحياة.

وأكد أن يوم عهد الاتحاد يشكل فرصة متجددة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الوعي بتاريخ الدولة ومنجزاتها واستلهام الدروس من مسيرة استثنائية أثبتت أن الوحدة كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لكل ما تحقق من نجاحات ومكتسبات في مختلف المجالات كما نستحضر في هذه المناسبة المعاني السامية التي أرست دعائم الاتحاد ونجدد التزامنا بمواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية للمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة والحفاظ على ما حققته الإمارات من مكانة مرموقة وإنجازات نوعية تلامس مختلف جوانب التنمية.