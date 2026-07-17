"مركز الشارقة للتحكيم التجاري": يوم عهد الاتحاد محطة تستحضر البدايات وتجدّد مسؤولية الأجيال

الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكد عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في الوجدان الإماراتي نستحضر من خلالها اللحظة التاريخية التي اجتمعت فيها إرادة القادة المؤسسين على بناء وطن واحد قائم على الوحدة وسيادة القانون وترسيخ المؤسسات وصون كرامة الإنسان.

وقال بمناسبة يوم عهد الاتحاد لعام 2026 إن هذه المناسبة لا تقتصر على استذكار حدث تاريخي مفصلي في مسيرة الدولة بل تشكل دعوة متجددة للتأمل في عمق الرؤية التي أسس عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الحكام رحمهم الله حين جعلوا من الاتحاد مشروع حياة ومن التلاحم الوطني أساساً للنهضة ومن العمل المخلص طريقاً لبناء المستقبل.

وأضاف أن دولة الإمارات وهي تحتفي بهذه الذكرى تؤكد أن ما تحقق من منجزات تنموية وحضارية وإنسانية لم يكن وليد المصادفة بل ثمرة عهد راسخ بين القيادة والشعب يقوم على الثقة والانتماء والمسؤولية المشتركة فقد تحولت وثيقة الاتحاد إلى مسار وطني متكامل صنعت من خلاله الدولة نموذجاً عالمياً في الاستقرار والازدهار والتسامح والريادة.

وأشار إلى أن يوم عهد الاتحاد يجدد في نفوس أبناء الإمارات معاني الوفاء للآباء المؤسسين ويعزز وعي الأجيال الجديدة بقيمة هذا الإرث الوطني العظيم مؤكداً أن الحفاظ على مكتسبات الاتحاد ومواصلة البناء عليها مسؤولية مستمرة تستدعي مزيداً من العمل والإبداع والتكاتف بما يواكب طموحات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.