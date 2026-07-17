الشارقة في 17 يوليو/ وام / أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الاحتفال بيوم عهد الاتحاد الذي يصادف 18 يوليو مناسبة للفخر بمنجز وطني له مكانته في ذاكرة كل إماراتي ففي مثل هذا اليوم أُعلنت "وثيقة الاتحاد" التي مهدت لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة على يد القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وما تلا هذه الخطوة المباركة من جهود لترسيخ التنمية المستدامة التي تمتد ثمارها للأجيال القادمة.

وأضاف أن يوم عهد الاتحاد أسس لمرحلة جديدة شهد خلالها الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً وتطوراً مستمراً مشيراً إلى أن الوفاء لهذا اليوم يتطلب مواصلة العمل على تمكين الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات وترسيخ الابتكار والاستدامة في كل مبادرة مجدداً التزام غرفة الشارقة بترجمة الرؤية الاقتصادية للدولة إلى واقع ملموس ليبقى الاتحاد كما أراده مؤسسه وطناً يتسع لطموح أبنائه ويمنح كل جيل أسباب الفخر والانتماء والولاء.

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن هذه المناسبة تُحتم تجديد عهود الولاء للوطن وقيادته الحكيمة ومواصلة البناء بعزيمة صلبة وأداء متفوق يسهم في ترسيخ أسس اقتصاد وطني مرن ومستدام يحمل الخير والأمان للأجيال المقبلة مشيراً إلى أن منظومة الاتحاد المتكاملة وفرت بيئة أعمال متطورة قائمة على تكامل الخطط الاستراتيجية الأمر الذي مكّن القطاع الخاص من أن يكون شريكاً حقيقياً في مسيرة النهوض والعمل يداً بيد لتجسيد الطموحات وتحويلها إلى مبادرات نوعية ومبتكرة تضمن استدامة المكتسبات الوطنية وتعزز روابط التلاحم والترابط بين أبناء هذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة التي تقود الإمارات نحو آفاق ريادية غير مسبوقة.