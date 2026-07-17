حمدان بن زايد يزور مهرجان "ليوا للرطب" في دورته الـ22

أبوظبي في 17 يوليو/ وام / زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، فعاليات ومسابقات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الحالي في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن استمرار مهرجان ليوا للرطب في تقديم هذه الصورة المشرفة عاماً بعد عام، يعكس نهجاً راسخاً أراده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في تحويل التراث إلى أسلوب حياة ومنطلق للتنمية المستدامة.

وأضاف سموه: نحن اليوم لا نحتفي بالرطب فحسب، بل نحتفي بإرادة الإنسان الإماراتي الذي جعل من النخلة رمزاً للصمود، وعنواناً للاستدامة، وركيزةً أساسيةً لأمننا الغذائي. وإن طموحنا هو أن نجعل هذا الحدث وجهةً عالمية لا تكتفي باستعراض التراث، بل تبتكر حلولاً زراعية تخدم مستقبل أجيالنا وتعزز تلاحم مجتمعنا.

وخلال جولته، اطّلع سموه على مشاركات المتسابقين في مزاينة الرطب، ومسابقات الفواكه، وأكبر عِذق، وأجمل مخرافة رطب، كما التقى لجان التحكيم، وثمّن جهودهم في إرساء معايير الدقة والشفافية، وإسهاماتهم في رفع جودة المنتجات الزراعية.

وشملت جولة سموه أركان الحرف التراثية التي تبرز أصالة الهوية الإماراتي، وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة التي تستعرض أحدث التقنيات الزراعية، وسوق الرطب والفسائل الزراعية، الذي يعد وجهةً رئيسيةً للمستهلكين والمنتجين، ومنصةً تدعم المزارع الإماراتي في تطوير أدواته وأساليبه، إضافة إلى السوق التراثي الذي يمثل نافذةً اقتصاديةً واجتماعيةً تخدم الأسرة المنتجة.

رافق سموه خلال الجولة الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، وعدد من المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة.