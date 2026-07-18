رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران اعتداءاتها على الكويت والبحرين والأردن

مكة المكرمة في 18 يوليو / وام / أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكار شديد، مواصلة إيران اعتداءاتها على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانيةِ العدوانية المُتكرِّرة، واستهدافها البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، والتي تنتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتمثِّل تهديدا خطرا على أمنِ المنطقة واستقرارِها وسلامةِ شعوبها.

وشدَّدَ فضيلتُه على التضامُنِ الكاملِ مع الكويت، والبحرين، والأردن، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

-خلا-