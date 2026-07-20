عروض الفنون الشعبية تستقطب زوار "ليوا للرطب"

الظفرة في 20 يوليو/ وام / يشهد مهرجان ليوا للرطب في دورته الثانية والعشرين، إقبالاً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الزوار مع عروض الفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة، التي تقدمها الفرق التراثية بشكل يومي في السوق التراثي وسوق الرطب والساحات والمسرح.

وتشمل اللوحات الفنية الحية فنون "العيالة" و"الحربية"، ليجمع المهرجان بين الاحتفاء بالنخلة وصون الموروث الشعبي في آن واحد، وذلك بهدف التعريف بالفنون الشعبية ونقل هذا التراث العريق إلى الأجيال الناشئة.

وتسلط الفنون الشعبية الضوء على جوانب من الهوية الوطنية والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ضمن "ليوا للرطب" الذي تستضيفه منطقة الظفرة في مدينة ليوا، وتستمر أجواؤه النابضة بالحياة حتى الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.