الشارقة في 20 يوليو/ وام / احتفت جمعية الإمارات للفلك في اليوم الدولي للقمر - الذي يصادف في 20 يوليو من كل عام وهو موعد أقرته الأمم المتحدة لإحياء ذكرى أول هبوط بشري على سطح القمر خلال مهمة "أبولو 11" عام 1969- وذلك ضمن الجهود الرامية إلى نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء لدى أفراد المجتمع.

وتضمنت مشاركة الجمعية جلسة قدّمها المصور الفلكي ومدير جمعية الإمارات للفلك تميم التميمي بعنوان “الطريق إلى القمر” استعرض خلالها تاريخ استكشاف القمر وأبرز المحطات التي قادت إلى هبوط الإنسان على سطحه إضافة إلى برامج العودة إلى القمر ومستقبل استكشاف الفضاء.

كما شارك المهندس محمد أحمد عمارة عضو جمعية الإمارات للفلك في تقديم تجربة رصد القمر للحضور باستخدام التلسكوب حيث اصطحب الزوار في جولة لرصد أبرز معالم سطح القمر وشرح خصائصها مجيباً عن استفساراتهم مما أضفى على الفعالية تجربة علمية تفاعلية مميزة.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إن هذه المشاركة تأتي في إطار رسالة جمعية الإمارات للفلك الهادفة إلى نشر المعرفة الفلكية وتعزيز الشغف بالعلوم وتشجيع أفراد المجتمع على استكشاف الكون من خلال الأنشطة العلمية والتوعوية التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مختلف المؤسسات ومشاركة المجتمع الفلكي العالمي.

وشهدت الفعاليات حضوراً متنوعاً من مختلف الجنسيات والأعمار وتفاعلاً لافتاً من الجمهور من خلال الأسئلة والنقاشات التي صاحبت الفعاليات ما عكس الاهتمام المتزايد بعلوم الفلك واستكشاف الفضاء.