بطولة الظفرة لمواهب الرماية تختتم منافساتها بتكريم الفائزين

الظفرة في 20 يوليو/ وام / اختتم نادي الظفرة للرماية منافسات بطولة الظفرة للموهوبين في فئتي البندقية والمسدس 10 أمتار هوائي، ضمن سلسلة بطولات الموهوبين، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بوزارة الرياضة.

حضر الفعاليات وتوّج الفائزين سعادة محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وناصر أحمد العلي مدير نادي الظفرة للرماية، وعلي الظاهري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وأسفرت منافسات المسدس الهوائي للفئة من 12 إلى 16 عاما عن فوز عبد الرزاق إياد جعفر بالمركز الأول محققا 199 نقطة، بينما شهدت فئة الإناث فوز آية سعيد الماس محمد الهاملي، بلقب المنافسة محققة 196 نقطة.

وتصدر محمد سالم سعيد عبدالله المنصوري فئة البندقية من 8 أعوام إلى 12 عاما، محققا 199.9 نقطة، وفاز محمد الحسن إياد بلقب فئة 13 إلى 16 عاما، برصيد 205.5 نقطة.

وذهب لقب البندقية الهوائية لفئة الإناث من 8 أعوام حتى 12 عاما إلى المتسابقة عبير يحيى سالم يحيى المحرمي، محرزة 189 نقطة، بينما حصدت الرامية آية سعيد الماس محمد الهاملي لقب فئة من 13 إلى 16 عاما، برصيد 202 نقطة.

وأكد سعادة محمد سهيل النيادي أن البطولة التي احتضنها نادي الظفرة للرماية بمقره في منطقة الظفرة، وهيأ لها أسباب تميزها حققت نجاحا تنظيميا كبيرا ومشاركة واسعة، ومستويات مميزة، لاكتشاف المواهب الواعدة، وتأهيلها وفق أسس علمية وفنية، وإعدادها للمشاركة في المنتخبات الوطنية وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء قاعدة قوية ومستدامة للرياضة.

وأثنى على الدور الإيجابي لأولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على ممارسة رياضة الرماية، لاسيما أنها تقام في أجواء آمنة ومحفزة، معرباً عن أمله في زيادة أعداد المشاركين في البطولات القادمة، لأن تأهيل الأبطال، وصقل مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم ومشاركتهم في البطولات العالمية والأولمبية يبدأ من مثل هذه الفعاليات.