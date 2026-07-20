شرطة دبي تنظم ملتقى أمن المجمعات السكنية لتعزيز الوقاية من الجريمة

دبي في 20 يوليو/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ملتقى "أمن المجمعات السكنية" بمشاركة 160 ممثلاً عن شركات التطوير العقاري وشركات إدارة الملكيات المشتركة ومسؤولي المجمعات السكنية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الأمنية وتطوير منظومة الوقاية من الجريمة في المجمعات السكنية.

وأكدت شرطة دبي أن الملتقى يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء وتوحيد الجهود الأمنية بما يدعم تحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في ترسيخ مكانة دبي المدينة الأكثر أمناً، من خلال نشر الوعي الأمني وتبني أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الجريمة ورفع مستويات الأمن والأمان.

وشهد الملتقى استعراض الإجراءات الوقائية التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، مع التأكيد على أهمية دور إدارات المجمعات السكنية في توعية السكان بمخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر نشر الرسائل والمواد التوعوية، وإرسال التنبيهات الدورية حول الروابط الوهمية والاتصالات المزيفة وانتحال صفة الجهات الرسمية، وحثهم على عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي.

كما تضمن الملتقى عرضاً تعريفياً بخدمة "عين الشرطة"، التي تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن الملاحظات الأمنية والممارسات السلبية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع مستوى المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الأمنية.

وشهدت الفعالية جلسة نقاشية مفتوحة ناقش خلالها المشاركون أبرز التحديات والمقترحات المتعلقة بأمن المجمعات السكنية، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وفي ختام الملتقى، كرمت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من المؤسسات والمطورين العقاريين وشركات إدارة الملكيات المشتركة ومسؤولي الأمن وحراس الأمن، تقديراً لإسهاماتهم في دعم المنظومة الأمنية وترسيخ الشراكة المجتمعية.